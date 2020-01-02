البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 22:22

البيت الأبيض: ترامب أبلغ أردوغان أن التدخل الأجنبي يعقد الوضع في ليبيا

منذ 2 ساعة 2 January، 2020
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