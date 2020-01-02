مصر والجامعة العربية تدينان موافقة برلمان تركيا على إرسال دعم عسكري الى ليبيا

دانت وزارة الخارجية المصرية وجامعة الدول العربية في بيانين الخميس موافقة البرلمان التركي على مشروع قرار يسمح بتقديم الدعم العسكري إلى “حكومة الوفاق الوطني” في ليبيا برئاسة فايز السراج.

وأكد بيان الخارجية المصرية على “ما تمثله خطوة البرلمان التركي من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.

وحذرت الخارجية المصرية من أن “أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة والأمن القومي المصري بصفة خاصة”، وتابع “ما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات”.

بينما أفاد بيان الجامعة العربية بأن خطوة البرلمان التركي تعد “اذكاء للصراع الدائر في ليبيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية