“الحشد الشعبي” يعلن نتائج عملية “شهداء القائم” جنوب الموصل

أعلنت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي العراقي الخميس نتائج عملية “شهداء القائم” لتطهير جزيرة الحضر جنوب الموصل من العناصر الارهابية.

وذكرت قيادة العمليات في بيان لها ان “نتائج العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت صباح اليوم بمشاركة الالوية ( 15,25,33,44 ) شملت تأمين وتفتيش 8 قرى جنوب الموصل والعثور عن 10 مضافات ودراجتين ناريتين، فضلاً عن العثور على عبوات ومواد ومتفجرة”.

واضاف البيان ان “صنوف القيادة الساندة وهندسة الميدان والاستخبارات للحشد الشعبي بدأت العملية من جنوب الحضر وصولاً الى غرب الموصل وتحديداً في منطقة تل عبطة حيث تمكنت من تطهير وتفتيش قرى ‎الخزكة، و‎سحل حمد، خضارة الشركية، طرطيعات، شجيش، رويشديه، مالحة البكارة وسعدية شاهد”، وتابع ان “هذه القرى توزعت على مساحة تقدر ب ٨٠ كلم2”.

المصدر: موقع الغدير العراقي