شرطة العدو الاسرائيلي تعتدي على المصلين عند باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة وترشهم بغاز الفلفل(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 20:02

شرطة العدو الاسرائيلي تعتدي على المصلين عند باب الرحمة بالمسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة وترشهم بغاز الفلفل(فلسطين اليوم)

منذ 2 ساعة 2 January، 2020
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