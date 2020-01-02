البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 17:30

البرلمان التركي يوافق على إرسال قوات إلى ليبيا

منذ 47 mins 2 January، 2020
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