قناة القدس: الاحتلال هدم 648 منزلاً ومنشأة خلال العام 2019 في الضفة والقدس وشرّد أصحابها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 17:30

قناة القدس: الاحتلال هدم 648 منزلاً ومنشأة خلال العام 2019 في الضفة والقدس وشرّد أصحابها

منذ 1 ساعة 2 January، 2020
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