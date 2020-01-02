مجموعة محتجين نفذت وقفة امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتفعيل عملية ضبط الاسعار من قبل مديرية حماية المستهلك – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 17:30

مجموعة محتجين نفذت وقفة امام وزارة الاقتصاد للمطالبة بتفعيل عملية ضبط الاسعار من قبل مديرية حماية المستهلك

منذ 1 ساعة 2 January، 2020
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