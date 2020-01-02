متطرفون يواصلون اقتحامهم لباحات المسجد الاقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة. ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين أثناء اقتحامهم المسجد الأقصى بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحات المسجد وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 44 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته، وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم.

وكانت شرطة الاحتلال فتحت الساعة السابعة صباحًا باب المغاربة، ونشرت عناصرها وقواتها الخاصة داخل المسجد وعند بواباته الخارجية، لتأمين اقتحامات المستوطنين. وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، وخاصة النساء والشبان.

المصدر: فلسطين اليوم