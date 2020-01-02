جبق: لا خوف من انقطاع أي من أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية

طمأن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان جميل جبق أن “وزارة الصحة العامة نجحت في تطبيق خطة عمل أدت إلى تخطي مشكلة النقص في أدوية مرض السرطان والأمراض المزمنة التي كانت تحصل في الشهر الأول من كل عام بسبب تجديد مناقصات استيراد الأدوية في هذه الفترة من السنة”.

وأكد جبق الخميس أن “حاجات المرضى من الأدوية مؤمنة في مستودع الكرنتينا بكميات كافية حتى الحادي والثلاثين من الجاري”، وتابع “لا خوف من انقطاع أي من أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية في انتظار الإنتهاء من المناقصة الجديدة وبدء الموردين استيراد كميات جديدة من الأدوية”.

وأوضح جبق أن “خطة وزارة الصحة قضت بتأمين كمية أكبر من الأدوية بسعر أقل”، ولفت الى ان “ذلك أدى من جهة إلى تفادي انقطاع الأدوية ومن جهة ثانية إلى تحقيق وفر في ملف الدواء تجاوز في الأشهر العشرة الأخيرة 80 مليار ليرة لبنانية”.

من جهة ثانية، أعلن جبق أن “ملف المختبر المركزي أصبح في خواتيمه بعد إبداء دولة عربية صديقة استعدادها للتمويل وإعادة التشغيل”، وأشار الى ان “ذلك سينقل لبنان إلى مصاف الدول التي تراقب المنتجات الغذائية والدوائية ومعدلات التلوث وسيوفر أموالا طائلة كانت تصرف على الإختبارات”، واعتبر ان “إنشاء المختبر المركزي يتيح إدخال أدوية ذات فاعلية وجودة عالية بأقل كلفة على المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام