سفير فرنسا زار الرئيس عون: لتشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين

استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس سفير فرنسا برونو فوشيه، في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي والسكرتيرة الاولى في السفارة الفرنسية ستيفاني صالحة.

وجرى خلال اللقاء البحث في الاوضاع الراهنة في لبنان والاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة.

ونقل السفير فوشيه رغبة بلاده “في تشكيل حكومة جديدة تتجاوب مع تطلعات اللبنانيين في هذه المرحلة”.

كما استقبل الرئيس عون وفدا من مجلس ديوان المحاسبة برئاسة القاضي محمد بدران، كذلك استقبل الرئيس عون رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد.

من جهة ثانية، تلقى الرئيس عون سلسلة برقيات التهاني بالاعياد أبرزها من الرئيس السوري بشار الاسد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام