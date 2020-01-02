جهانغيري : عائدات البلاد بلغت 70 مليار دولار رغم الحظر الراهن

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الايرانية اسحاق جهانغيري أن اجمالي عائدات البلاد خلال الأشهر التسعة الماضية من العالم الحالي، بلغ 70 مليار دولار عبر التبادل التجاري مع العالم، وذلك رغم ظروف الحظر الراهنة”. وفي كلمته الخميس خلال مراسم احتفالية بمناسبة اليوم الوطني للممرضين في برج ميلاد الشهير بطهران، توقع جهانغيري ارتفاع حجم التبادل التجاري الايراني الى 100 مليار دولار نهاية العام الايراني في 20 اذار/ مارس 2020. كما أكد “ضرورة تكريم المجتمع الطبي والتمريض في ايران، على جهودهم الدؤوبة لتلبية حاجات الشعب الأساسية في ظروف الحظر”، مضيفاً أن “الحظر الأمريكي ادّى إلى بعض المشاكل في مجال توفير الدواء والأجهزة الطبية داخل الوسط الطبي والعلاجي في البلاد، لكن سرعان ما تم احتواء ذلك وإزالة جانب من هذه العقبات بواسطة تعزيز الانتاج المحلي في المجالات ذات الصلة.”

وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، أشار النائب الأول لرئيس الجمهورية الى أن “تواجد الأمريكيين في المنطقة يشكل مصدر الفوضى والتوترات الاقليمية”، قائلاً إن “الشعبين الأفغاني والعراقي لم ينعما بالسعادة منذ حضور القوات الامريكية في هذين البلدين”. وشدد جهانغيري على أن “القوات الأجنبية المتواجدة في المنطقة ليست فقط عاجزة عن المساهمة في تعزيز الاستقرار والأمن الاقليمي، بل هم جزء من الفوضى والفلتان الأمني الراهن داخل المنطقة”.

المصدر: ارنا