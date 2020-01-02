الرئيس بري دعا الى جلسة مشتركة للجان النيابية

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الى جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الاقتصاد الوطني والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، الزراعة والسياحة، الاعلام والاتصالات، البيئة، عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 8 كانون الثاني/يناير.

والجلسة مخصصة لدرس مشاريع القوانين الاتية:

1 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5649 الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض ومنحة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الدولي للتمنية الزراعية “ايفاد” لتمويل مشروع “الاعمال المنسقة لتعزيز انتاج المواشي (الانتاج والتصنيع) HALEEP.

2 – مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 5949 الرامي الى طلب الموافقة على اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير تنفيذ مشروع تحديث نظام الاراضي Project Modernization System Administration Land.

3- مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 2853 الذي يرعى شركات التوظيف الخاص.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام