روسيا ترصد 17 انتهاكا لوقف إطلاق النار في سوريا

أفادت وزارة الدفاع الروسية في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 17 انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 10 انتهاكات.

وجاء في نشرة وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي: ” رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا 17 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ24 ساعة الأخيرة وذلك في المحافظات التالية: إدلب (5) وحلب (5) واللاذقية (6) وحماة (1)، بينما رصد الجانب 10 انتهاكات في كل من إدلب (6) وحماة (4). وأشارت النشرة إلى عدم قيام المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين خلال الـ 24 ساعة الماضية بتنفيذ أية عمليات إنسانية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية