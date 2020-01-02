وقفة احتجاجية امام مدخل مرفأ بيروت احتجاجا على الهدر والفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2020 - 11:38

وقفة احتجاجية امام مدخل مرفأ بيروت احتجاجا على الهدر والفساد

منذ 59 mins 2 January، 2020
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