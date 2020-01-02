إرتفاع سعر البنزين 95 اوكتان والديزل اويل

إرتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 100 ليرة لبنانية، وسعر صفيحة الديزل أويل 200 ليرة لبنانية، في حين استقر سعرا صفيحة البنزين 98 أوكتان وقارورة الغاز.

جاء ذلك في قرارات أصدرتها وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني، حددت بموجبها الحد الاعلى لأسعار مبيع المشتقات النفطية في الأسواق اللبنانية التي أصبحت على الشكل التالي:

-بنزين 98 اوكتان 25200 ليرة لبنانية.

-بنزين 95 اوكتان 24600 ليرة لبنانية.

-ديزل اويل للمركبات 17800 ليرة لبنانية.

-قارورة غاز زنة عشرة كيلوغرامات 14400 ليرة لبنانية.

ومن المتوقع ان تشهد هذه الاسعار ارتفاعا الاسبوع المقبل، بعد ان وصل سعر برميل النفط الخام البرنت الاميركي الى 68,38 دولارا أميركيا.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام