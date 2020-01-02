حرائق أستراليا تتواصل ومخاوف من اشتدادها مع ارتفاع الحرارة إلى 40 درجة السبت المقبل

أمهلت السلطات الأسترالية اليوم الخميس ألاف السياح 48 ساعة لمغادرة المناطق السياحية الواقعة على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد، وذلك تحسّباً لموجة حرّ جديدة يُتوقّع أن تضرب المنطقة السبت المقبل، مما يهدّد بتأجيج الحرائق الكارثية الضخمة التي تلتهم منذ أسابيع مساحات واسعة من جنوب شرق القارّة.

وتخشى السلطات أن يكون يوم السبت كارثياً لفرق الإطفاء، إذ تتوقع الأرصاد الجوية أن يشهد هبوب رياح قوية وأن ترتفع فيه درجات الحرارة إلى ما فوق 40 درجة مئوية، وهي ظروف مثالية لتأجيج الحرائق المستعرة أصلاً وهي لا تعدّ ولا تحصى.

الحرائق التي لاتزال مستمرة وخارج السيطرة، تسبّبت خلال الساعات الـ48 الماضية بمقتل 8 أشخاص على الأقلّ ومحاصرة العديد من السياح.

وطلبت إدارة الإطفاء في مقاطعة نيو ساوث ويلز من السياح إخلاء منطقة ساحلية تمتدّ بطول 200 كيلومتر. والمنطقة المعنية بأوامر الإخلاء تبدأ شمالاً ببلدة بيتمانز باي الخلابة (حوالي 300 كيلومتر جنوب سيدني) وتنتهي على بعد 200 كلم جنوباً. ونصحت السلطات السياح المعنيين بالتوجّه إلى الجنوب ومقاطعة فيكتوريا.

وقضى العديد من السياح ليلتين معزولين بدون كهرباء ولا اتصالات، معتمدين على مؤن غذائية شحيحة، لكنّ السلطات الأسترالية أمّنت بعض الطرق لإجلائهم.

وزير النقل في نيو ساوث ويلز أندرو كونستانس قال إنّ عملية إخلاء المنطقة السياحية المحظورة ستكون “الأكبر على الإطلاق في المنطقة”.

وأدّت الحرائق إلى مقتل 18 شخصاً على الأقل منذ بدء الحرائق في أيلول/ سبتمبر 2019. وتوقعات بارتفاع هذه الحصيلة هذه الحصيلة إذ لايزال 17 شخصاً في عداد المفقودين.

المصدر: الميادين