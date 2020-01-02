العمل الإسلامي: لتسهيل مهمة دياب في تشكيل حكومة إنقاذية

دعت جبهة العمل الإسلامي خلال اجتماعها الدوري في حضور منسقها العام الشيخ زهير الجعيد وأعضاء مجلس القيادة “جميع القوى السياسية والشعبية الفاعلة، الى تسهيل عمل ومهمة رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب، لتشكيل حكومة إنقاذية فاعلة تلبي المطالب الشعبية المحقة، وتكون أول مهامها محاربة الهدر والفساد وإعادة الاستقرار الاقتصادي إلى وضعه الطبيعي تدريجيا”.

كما دعت الجبهة الى “استعادة الأموال المنهوبة ووضع حد جذري وبرنامج وخطط مدروسة لمعالجة أزمات الماء والكهرباء والنفايات وغيرها، وإيجاد الحلول والترياق المناسب لها، دون تسويف أو تردد ،وإلقاء المسؤولية على الغير، والعمل الجدي على جعل وتفعيل لبنان بلدا منتجا بدل اللجوء إلى إغراقه، في وحول الديون والمساعدات المذلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام