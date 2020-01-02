غوتيريش يعرب عن قلقه بسبب نية كوريا الشمالية استئناف التجارب النووية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من إعلان كوريا الشمالية عن نيتها استئناف التجارب النووية، مشددا على دعمه الحوار حول نزع السلاح النووي في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك إن “الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء بيان كوريا الشمالية، الذي يشير إلى نهاية الوقف الاختياري للتجارب النووية والصاروخية “، وتابع “غوتيريش يأمل في ألا تستأنف الاختبارات وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وأضاف المتحدث “لا يزال عدم الانتشار الركن الأساسي للأمن النووي العالمي ويجب الحفاظ عليه.”

المصدر: سبوتنيك