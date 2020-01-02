الجزائر: الجيش ينفذ عملية شرق البلاد ويعتقل إرهابيين اثنين مع عائلاتهم

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية أن “الجيش تمكن من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح، بولاية سكيكدة شرق البلاد”.

وقالت الوزارة في بيان لها “في إطار مكافحة الإرهاب وبناء على استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة واد الدخيل التابعة لبلدية واد الزهور، بولاية سكيكدة شرق البلاد، من إلقاء القبض على إرهابيين اثنين أحدهما أصيب بجروح”.

وأضافت الوزارة أن “الأمر يتعلق بكل من بودماغ إلياس المكنى إدريس، الذي التحق بالجماعات المسلحة عام 1994، وعلواش يونس المكنى أبو تراب الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2017”.

وأكدت الوزارة أن “المسلحين كانا برفقة 6 نساء و7 أطفال”، وأشارت إلى أنه “خلال العملية، تمكن عناصر الأمن من استرجاع بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية من نوع كاربين”، وتابعت “علما أن وزارة الدفاع نشرت صورا للعملیة العسكرية”، وشددت على أن “هذه العملية تأتي في سياق العمليات التي تخوضها القوات المسلحة لتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن”.

وذكرت الوازرة انه “في العملية نفسها، تمكنت القوات من كشف وتدمير 6 مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على ثمانية قنابل تقليدية الصنع و15 هاتفا محمولا، بالإضافة إلى أغراض أخرى”.

المصدر: روسيا اليوم