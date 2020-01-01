إقفال أوتوستراد زحلة وطريقي سعدنايل – تعلبايا والمرج في منطقة البقاع (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2020 - 22:32

إقفال أوتوستراد زحلة وطريقي سعدنايل – تعلبايا والمرج في منطقة البقاع (الوكالة الوطنية للاعلام)

منذ 23 mins 1 January، 2020
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