إقفال أوتوستراد زحلة وطريقي سعدنايل – تعلبايا والمرج في منطقة البقاع (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2020 - 22:32
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الإمام السيد علي الخامنئي مستقبلاً آلاف الممرضين: إنني والحكومة والشعب الإيراني نستنكر بشدة الخبث الأميركي في العراق
الإمام الخامنئي: أميركا تنتقم لصنيعتهم تنظيم "داعش" من الحشد الشعبي العراقي الذي شل التنظيم بتدخله واستأصله
العراق: انسحاب المتظاهرين من محيط السفارة الأميركية في بغداد بموجب أمرٍ من قيادة الحشد الشعبي احتراما لقرار الحكومة
كتائب حزب الله في العراق: سنراقب عمل البرلمان الأسبوع المقبل للمباشرة بإقرار قانون إخراج للقوات الأجنبية من البلاد
نائب تحالف الفتح سعد الخزعلي: عنوان العام 2020 سيكون لا وجود للقوات الأمريكية في العراق
السفارة الأميركية في بغداد تعلق نشاطها حتى إشعار آخر وتنصح المواطنين الأميركيين بعدم الاقتراب من السفارة
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يؤجل زيارته لأوكرانيا من أجل متابعة الأوضاع في العراق
رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني: لم نأل جهداً في تسريع تأليف حكومة تنحاز لمطالب الناس
بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي: لتسريع تأليف حكومة إنقاذ تحاكي تطلعات اللبنانيين بحل الأزمة ومحاربة الفساد
البطريرك الماروني بشارة الراعي: على السياسيين التخلي عن مصالحهم والعمل بمسؤولية لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة
وزير الصحة العامة جميل جبق للمنار: تأمين الدواء لكل الشهر الجاري مع تحقيق وفر بين 60 و 90 مليار ليرة
اليمن: إسقاط طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان قبالة قطاع الدائر في جيزان
ايران تستدعي القائم بالأعمال السويسري احتجاجاً على المواقف الأمريكية المنتهكة لميثاق الأمم المتحدة والمثيرة للحروب
ترامب يتراجع عن تهديداته لايران بعد تحميلها مسؤولية مهاجمة السفارة الاميركية ويقول انه لا يريد ولا يتوقع حرباً مع ايران
وزارة الخارجية اللبنانية: نستنكر الإعتداء على السيادة العراقية من قبل القوات الأمريكية ويجب احترام معاهدة فيينا
رئيس الحكومة العراقية السابق اياد علاوي: للإسراع في تعديل اتفاقية وجود القوات الأجنبية في العراق أو إلغائها وتنظيم أخرى
آية الله الشيخ عيسى قاسم: العدوان الاميركي على مواقع الحشد الشعبي هو انتهاك لسيادة العراق ومن حق قوى المقاومة المواجهة
آية الله قاسم: من المخزي إعلان بعض الأنظمة العربية تأييدها الرسمي للعدوان على العراق إلى جانب الكيان الاسرائيلي
وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس: نُحذر من مغبة محاولات توريط تل أبيب في قضية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد
الرئيس السوري يستقبل كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني: مكافحة الإرهاب مستمرة وتشكل أولوية بالنسبة للدولة السورية
وزارة الدفاع الروسية: الجماعات المسلحة تنتهك 10 مرات نظام وقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الساعات الماضية
مركز المصالحة الروسي: 850 لاجئاً سورياً عادوا إلى بلادهم من أراضي الدول الأجنبية خلال الساعات الماضية
وصول 130 شاحنة محملة بمساعدات عسكرية أميركية إلى قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور قادمة من كردستان العراق
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني: مستعدون للتفاوض مع الولايات المتحدة عندما تعود إلى نقطة البداية وتقر بخطأها
الشيخ حسن روحاني: يجب على أعدائنا أن يتراجعوا عن طريقهم الخاطئ ومؤامرات واشنطن فاشلة
رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو يطلب من الكنيست منحه الحصانة لحمايته من المحاكمة بتهم فساد
رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان: سنصوت ضد حصانة نتنياهو في الكنيست
وزير الطاقة الصهيوني: البدء في عملية تصدير الغاز الى الأردن بعد تشغيل حقل ليفياثان وبعد أيام سنصدر أيضاً لمصر
رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي: سنتصدى للمصاعب التي تواجهها البلاد خصوصاً الإقتصادية والمالية
حكومة الوفاق الليبية: موقف الجامعة العربية الحالي هو نتيجة لتدخلات وضغوط دول داعمة للعدوان على طرابلس
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان: أنقرة بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون: انتهينا من الوقف الاختياري للتجارب النووية وتجارب الأسلحة البالستية العابرة للقارات
مقتل 23 جندياً وشرطياً إثر هجمات لطالبان في الولايات الشمالية لافغانستان خلال 24 ساعة
مقتل جنديين هنديين في تبادل إطلاق نار مع مسلحين عند الحدود بين الهند وباكستان ضمن منطقة كشمير
مصرع 9 أشخاص في العاصمة الاندونيسية جاكرتا بسبب فيضانات بعد تساقط أمطار غزيرة ليلة رأس السنة
إقفال أوتوستراد زحلة وطريقي سعدنايل – تعلبايا والمرج في منطقة البقاع (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 23 mins
1 January، 2020
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