الإشتراكية سيمونيتا سوماروغا تبدأ ولايتها الرئاسية في سويسرا

تتولى وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات السويسرية سيمونيتا سوماروغا منذ الأربعاء رئاسة الكونفدرالية السويسرية، وهو منصب رمزي بحت.

انتخبت سوماروغا (59 عام) وهي عضو في الحزب الإشتراكي، في 11 كانون الأول/ديسمبر، بأغلبية 186 صوتا لمنصب الرئاسة من قبل مجلسي البرلمان، وكان من المتوقع انتخابها لنظرا لتناوب أعضاء الحكومة السبعة على تولي هذا المنصب.

وسبق لهذه السيدة المتحدرة من مدينة برن والتي نشأت في كنف أسرة مؤلفة من أربعة أولاد، ان شغلت هذا المنصب في 2015.

أنضمت سوماروغا للحكومة في أيلول/سبتمبر 2010، وشغلت منصب وزيرة العدل والشرطة من 2010 لغاية 2018 ثم وزيرة البيئة والنقل والاتصالات والطاقة منذ عام.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية