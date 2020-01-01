عائلة ضابط صهيوني معتقل لدى حماس تهاجم نتنياهو

هاجمت عائلة الضابط الإسرائيلي الأسير لدى حركة “حماس” في قطاع غزة هدار غولدين، رئيس حكومة العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب عدم سعيه للتفاوض لاطلاق سراحه من أيدي المقاومة الفلسطينية.

وقالت العائلة إن “مجلس الوزراء – الكابينت يحب الكرمبو والفراولة التابعين لحماس”، وتابعت “اليوم سيكون هناك نقاش آخر حول اتفاق لا يشمل إعادة الإسرائيليين من قطاع غزة”.

وأضافت العائلة “في الأسبوع الماضي سمحت إسرائيل بتسويق أطنان من الفراولة والكرمبو الشتوي إلى دول الخليج وأوروبا، التي أصبحت قيمتها أكبر أكثر من أي جندي أو مواطن إسرائيلي”.

المصدر: فلسطين اليوم