البطريرك يازجي من دمشق: لتسريع تأليف حكومة إنقاذ استثنائية تحاكي تطلعات اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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January 1 2020 - 19:12

البطريرك يازجي من دمشق: لتسريع تأليف حكومة إنقاذ استثنائية تحاكي تطلعات اللبنانيين

منذ 11 mins 1 January، 2020
البطريرك يوحنا العاشر يازجي
سورية - عربي وإقليمي

أمل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي ان يلهم الله مسؤوليه إلى ما يحقق أمنيات شبابه في وطن مفرح جامع لأبنائه، محرر من أسر المصالح السياسية الشخصية الضيقة له، ومن القيود المذهبية والطائفية “التي لطالما كانت عائقا أمام ما يتقدم بلبنان ويصونه من التشنجات والعثرات الكبرى والأزمات”.

وشدد يازجي، في عظة قداس رأس السنة الميلادية، التي ترأسها في الكاتدرائية المريمية في العاصمة السورية دمشق، على ضرورة التعالي عن الجدل والتجاذبات والمصالح الشخصية، لتسريع تأليف حكومة إنقاذ استثنائية تحاكي تطلعات اللبنانيين، وتكون قادرة على الاستجابة لرغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بمحاربة الفساد وانتشال الوطن وأبنائه من الضائقة الحالية، وعلى وضع خطة للنهوض به وصوغ رؤية لمستقبله ودوره في العالم.

المصدر: مواقع

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