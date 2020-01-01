قوى الأمن تعلن نجاح عملية حفظ الأمن والنظام والإجراءات التي نفذتها على مختلف الأراضي اللبنانية

أعلنت المديريةُ العامةُ لقوى الأمن الداخلي، عن نجاحِ عمليةِ حفظِ الأمنِ والنظامِ والإجراءاتِ التي نفذتها على مختلفِ الأراضي اللبنانية، ولفتت إلى أنه لم يُسجّل ايُ حادثٍ أمنيٍ يذكر، ولم يسقط أيُ قتيلٍ في حوادثِ السير، انما جُرح عددٌ من الأشخاص.

إشارة الى أنّ حوادثَ إطلاقِ النارِ في الهواء نتجَ عنها إصابةُ خمسةِ اشخاصٍ في القبة والميناء وساحةِ النور وأوتوستراد السيد هادي نصرالله والشويفات. وجرى تحديدُ هويةِ عددٍ من مطلقي النارِ واوقفَ أربعةٌ منهم، والاستقصاءاتُ مستمرةٌ لتوقيفِ الآخرين.

المصدر: قناة المنار