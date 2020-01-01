الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسسية جديدة للعدوان في محور جيزان

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية الأربعاء طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الاميركي في محور جيزان.

وأكد مصدر عسكري يمني أن “الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسسية بسلاح مناسب قبالة قطاع الدائر بجيزان وأصابها بشكل مباشر ما ادى لسقوطها”.

وقد أسقطت الدفاعات الجوية أمس الثلاثاء طائرة تجسسية للعدوان نوع “فانتوم” في منطقة الطينة بمديرية حيران بحجة، وأسقطت طائرة تجسسية أخرى في الدريهمي بالحديدة، كما تمكنت الدفاعات الجوية الاثنين من إسقاط طائرة تجسسية نوع “كاريال”، في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة بصاروخ أرض جو، بالإضافة لإسقاط طائرة تجسسية في مديرية رازح بصعدة.

وخلال العام 2019 تمكنت الدفاعات الجوية من اسقاط 69 طائرة تابعة لقوى العدوان توزعت بين 7 طائرات مقاتلة و9 طائرات استطلاع منخفض و53 طائرة تجسسية وبلغ عدد عمليات التصدي والاعتراض وكذلك الإجبار على المغادرة 237 عملية.

المصدر: موقع انصار الله