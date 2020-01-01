وزير الخارجية العراقي: رسالة المحتجين أمام السفارة الأمريكية وصلت

أعلن وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، أن رسالة المحتجين أمام السفارة الأمريكية في بغداد قد وصلت، مشددا على أن سلامة انسحابهم “أصبحت ضرورة”.

وقال الحكيم، في تغريدة نشرها اليوم الأربعاء على حسابه في موقع “تويتر”: “تبقى حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية وسفاراتها مسؤولية العراق، تعهد بها بموافقته على اتفاقية جنيف”.

وأضاف الحكيم: “تحدثت مع السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (عادل عبد المهدي) حول إنهاء الاحتجاجات أمام السفارة الأمريكية وسلامة الموظفين والمنشآت”.

وتابع وزير الخارجية العراقي مشددا: “وصلت رسالة المحتجين وأصبحت سلامة انسحابهم ضرورة”.

المصدر: وكالات