حكومة الوفاق الليبية تعلن مقتل 3 مدنيين بقصف جوي للجيش الوطني جنوبي طرابلس

قُتل 3 مدنيين في قصف لطيران الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على منطقة السواني جنوبي العاصمة الليبية طرابلس، بحسب قوات حكومة الوفاق الوطني، مع استمرار المعارك بين الوفاق والجيش الساعي لتحرير العاصمة. وأكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التي تنفذها القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية، في تغريدة على “تويتر” الأربعاء وقوع “ثلاث شهداء كحصيلة أولية لقصف الطيران الحربي الداعم لمجرم الحرب حفتر (على حد وصفه) لمنطقة السواني قبل قليل”. وأضاف المركز “القصف استهدف ورشة ومخزن حديد، والضحايا الثلاثة مالك المصنع وابنه وسائق سيارة النقل”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية