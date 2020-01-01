تأجيل زيارة بومبيو إلى أوزبكستان 

أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية، تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى العاصمة طشقند، والتي كانت مقررة في 5-6 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى وقت لاحق. وجاء في بيان الخارجية الأوزبكية على قناتها في تلغرام الأربعاء “تم الاتفاق على تأجيل زيارة الوفد الأميركي برئاسة وزير الخارجية مايك بومبيو واللقاء الوزاري في صيغة “آسيا الوسطي+ الولايات المتحدة، اللذان كان مقرر عقدهما يومي 5-6 كانون الثاني/يناير الجاري، إلى وقت لاحق”. ووفقا للخارجية الأوزبكية، سيتم الاتفاق على الموعد بالقنوات الدبلوماسية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية