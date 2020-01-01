عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ أيلول/سبتمبر 2015

أعلن مركز المصالحة بين الأطراف وعودة اللاجئين، عودة أكثر من 740 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم من شهر أيلول/سبتمبر 2015 بفضل عملية إعمار المؤسسات الاجتماعية في البلاد. وجاء في نشرة المركز الأربعاء “عاد 741.9 ألف شخص من الدول الأجنبية إلى بلادهم منذ 30 أيلول/سبتمبر 2015، من بينهم 222.59 ألف امرأة و 378.67 طفلا”. وتعزز عملية إعادة الإعمار من عودة اللاجئين السوريين، حيث يجري العمل على ترميم وإصلاح 2.7 ألف منزل سكني، و220 مدرسة، و 166 دار حضانة، و 233 مؤسسة طبية، و191 مخبز، و 198 محطة كهرباء، و 273 محطة مياه في محافظات إدلب ودمشق ودير الزور واللاذقية وحماة وحمص ودرعا والسويداء والقنيطرة.

ومنذ 18 تموز/يوليو 2018 تم ترميم 937 مؤسسة تعليمية و 227 مؤسسة طبية، و 5 جسور لعبور السيارات، و 1.1 كيلو مترا من الطرق، وتوصيل أكثر من كيلو متر من أسلاك الكهرباء وتشغيل 188 منشأة لتوصيل المياه، وترميم 297 مخبز، و 763 محطة كهرباء و 14.4 ألف مؤسسة صناعية.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية