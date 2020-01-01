روحاني: مستعدون للتفاوض في حال عاد الأعداء عن طريق الخطأ

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني أنه “لو عاد الأعداء عن طريق الخطأ الذي سلكوه وتراجعوا فنحن علی استعداد للمفاوضات”. وأضاف روحاني الأربعاء، خلال مراسم تدشين مشاريع تنموية في محافظة اردبيل (شمال غرب ايران)، أنه “اذا اثبتت اميركا عملياً أن نهجها كان خاطئاً وعادت الى المربع الأول، فإن طهران على استعداد للحوار مع واشنطن”، متابعاً أنهم ( الامريكيون) “نقضوا تعهداتهم لذا يجب عليهم العودة عنها واذا لم يستطيعوا كلامياً فعليهم اتخاذ خطوات عملية تظهر ذلك”. وقال الرئيس روحاني إن “شعبكم وحكومتكم ليست اعلى شأناً من الشعب والحكومة الايرانية فنحن نحترم الشعب الأمريكي ولكن لنا تحفظات على تصرفات الحكام فيها”.

وصرّح روحاني أن “مؤمراة حيكت ضد الشعب الايراني العظيم لكسر ابهته وعظمته واقتداره كي يستسلم لهم ولكن ليعلموا أن هكذا أعمال لا تجدي نفعاً مع الشعب الايراني ويجب عليهم العودة عن طريق الخطأ الذي سلكوه فإذا عادوا الى المربع الأول فنحن على استعداد للتفاوض”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية