تجمع لمئات العراقيين امام السفارة الاميركية في بغداد

تجمع مئات العراقيين أمام السفارة الاميركية في بغداد في اطار الاحتجاجات المستمرة تنديداً بالعدوان الذي استهدف الحشد الشعبي في منطقة القائم عند الحدود مع سوريا.

وقد تمركزت قوات المارينز الاميركي، على سطح السفارة تزامنا مع الاعتصام الشعبي المطالب بطرد القوات الاميركية من البلاد. وعمد أفراد المارينز إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع موقعة عدداً من الاصابات في صفوف المحتجين.

ورد المواطنون العراقيون بالرشق بالحجارة.

وقد هاجم الاف المحتجين يوم امس السفارة الأميركية ودخلوا الى اقتحام قاعة الاستعلامات وغرف انتظار الزوار وحطموا الأبواب الداخلية وإحراق غرف الحراس الخارجية، كذلك تمَّ إضرام النيران بغرف ومنشآت عند المداخل.

المصدر: قناة المنار