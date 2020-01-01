الامام الخامنئي: الاميركيون ينتقمون من الحشد الشعبي بعدما هزم داعش

أكد الإمام السيد علي خامنئي أن الولايات المتحدة تنتقم من الحشد الشعبي لأنه قضى على تنظيم داعش الارهابي في العراق.

وخلال استقباله جمعاً من العاملين في قطاع التمريض، شدد السيد علي الخامنئي أن الجمهورية الإسلامية عندما تتخذ قراراً بمعارضة ومحاربة أي دولة، ستفعل ذلك جهاراً. مضيفا ًأنه من الوقاحة أن ترى واشنطن كل الغضب العراقي ضدها بفعل إيراني. وشدد على أن إيران لا تسعى وراء الحرب ولكن من يهدد مصالحها، فانها ستواجهه بلا تحفظ وستوجه ضربة قاسية له. كما لفت السيد الخامنئي إلى أن الشعوب في سوريا والعراق وأفغانستان التي ارتكبت أميركا بحقها الجرائم، مستاءة منها وهذا الاستياء هو نتيجة طبيعية للإجراءات السياسية والأمنية الأمريكية في المنطقة.

المصدر: قناة المنار