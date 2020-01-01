“إكسون موبيل” تحقق إلغاء غرامة قدرها 2 مليون دولار بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على روسيا

حققت شركة النفط “إكسون موبيل” في محكمة أميركية إلغاء غرامة قدرها مليوني دولار وذلك على خلفية انتهاكها للعقوبات الأميركية المفروضة على روسيا .

ووفقاً لقرار القاضي الفيدرالي جين بويل، قضت المحكمة بأن السلطات الأميركية لم تمنح الشركة في عام 2014، ما يكفي من الوقت لإنهاء العقود مع شركة “روسنفط” ، والتي انتهكت العقوبات التي فرضتها إدارة باراك أوباما.

وقالت الشركة في بيان تم توزيعه يوم أمس الثلاثاء “تعترف إكسون موبيل، بقرار المحكمة، إنه يؤكد أننا التزمنا بالعقوبات.”

وفي عام 2017 ، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية غرامة على شركة “إكسون موبيل” الأميركية، بسبب تعاملها مع شركة “روسنفط” الروسية، الذي كان رئيسها إيغور سيتشين مدرجاً في قائمة العقوبات الأميركية. في الوقت نفسه، لم تكن شركة “روسنفط” الروسية خاضعة للعقوبات. ووصفت الشركة نهج وزارة الخزانة الأميركية في تطبيق العقوبات بأنه نهج تطوعي.

المصدر: سبوتنيك