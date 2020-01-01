مسؤول ايراني يستنكر مزاعم بومبيو حول الانتخابات البرلمانية

استنكر المتحدث بأسم مجلس صيانة الدستور “عباس علي كدخدائي”، مزاعم وزير الخارجية الاميركي “مايك بومبيو”حول الانتخابات البرلمانية الايرانية القادمة.

وفي معرض رده على ادعاء بومبيو حول الانتخابات البرلمانية في ایران، قال كدخدائي في تغريدة على تويتر ان بومبيو قال إنه بسبب عدم الموافقة على اهلية ألف شخص في ايران، فقد تم التلاعب بالانتخابات!؟ عليه ان يجيب في الانتخابات الاميركية كم شخص يتم رفض أهليتهم في ظل الديكتاتورية الحزبية؟ ومن هو الشخص المستقل المسجل هناك بدون موافقة الأحزاب أو عدد المرشحین ازاء كل مقعد برلماني؟.

وكان بومبیو قد زعم في تخرصات له في تغریدة على موقع “تویتر” ان “الإنتخابات البرلمانیة الإیرانیة ستجری بعد شهرین إلا أن النظام الإیراني بدأ بالتلاعب من خلال استبعاد أكثر من ألف مرشح”.

المصدر: وكالة فارس