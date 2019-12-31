المحكمة الجزائية في #صنعاء تحكم على الرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 21:08

المحكمة الجزائية في #صنعاء تحكم على الرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى

منذ 1 ساعة 31 December، 2019
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