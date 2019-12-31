المحكمة الجزائية في #صنعاء تحكم على الرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
December 31 2019 - 21:08
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
31 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
العالم يودع العام 2019 ويستقبل العام 2020 باحتفالات عمّت دول ومدن العالم وسط إجراءات أمنية مشددة
العراق: محتجون يقتحمون مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد تنديداً بالعدوان على مقرات الحشد الشعبي
متظاهرون عراقيون يحرقون أبراجاً للحماية تابعة للسفارة الأميركية وينصبون خيماً ويبدأون اعتصاماً على مداخلها
ترامب يحمّل إيران المسؤولية عن اقتحام مجمع السفارة الأميركية في بغداد ويقول إنه يتوقع أن يستخدم العراق قواته لحمايته
وزير الخارجية الأميركي يبلغ الحكومة العراقية بأن القوات الأميركية "ستتولى بنفسها" حماية كادر السفارة الأميركية ببغداد
نانسي بيلوسي: دبلوماسيينا وقواتنا الأمنية في العراق يستحقون استراتيجية أميركية ذكية وقوية ويجب وقف التصعيد والعنف
البنتاغون: سنرسل قوات إضافية لحماية سفارتنا وندعو الحكومة العراقية للوفاء بالتزاماتها الدولية وحماية الأميركيين
كتائب حزب الله: على القوى السياسية التوحد لاتخاذ موقف ضد الوجود الأميركي في العراق وفرض الهيمنة عليه بقوة السلاح
الأمين العام لعصائب أهل الحق: الاعتداء على الحشد الشعبي تجاوز للسيادة العراقية ولن يمر مرور الكرام
الشيخ قيس الخزعلي: ثبت أن السفارة الأميركية هي سفارة التجسس والتآمر على العراق وإدارة مشاريع التخريب فيه
وزارة الدفاع العراقية: الحكومة في بغداد حريصة على حماية السفارات والبعثات الدبلوماسية على الأراضي العراقية
نائب وزير الخارجية السوري: الحشد الشعبي هو من أدوات الدولة العراقية ضد الإرهاب وكان ينبغي تقديم الدعم له بدل قصفه
الرئيس عون: متفائل بإمكان الخروج من الأزمة وما نفعله محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة
النائب الحاج حسن: إصلاح قطاع الخليوي يكون عبر البدء باسترداد تشغيله من قبل الدولة بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة
وزير المال ينفي توقيع مرسوم تمديد عقدي شركتي الخليوي: هذا الخبر مختلق ولا أساس له بل ان التمديد المرفوض
النائب ارسلان: رغم قناعتنا بضرورة تغيير النظام المذهبي التحاصصي لن نوافق على أي تمثيل ينتقص من حضور الدروز
الأمن العام: كارلوس غصن دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي اتخاذ إجراءات بحقه أو ملاحقته قانونياً
الخارجية اللبنانية: ظروف خروج غصن من اليابان ووصوله إلى بيروت غير معروفة من قبلنا وكل كلام عنها هو شأن خاص به
مراسل المنار: الطيران الحربي الإسرائيلي يخرق جدار الصوت على دفعات متتالية في أجواء المناطق الساحلية في جنوب لبنان
الرئيس الأسد: هناك محاولات لوضع العراقيل والعقبات أمام عمل اللجنة الدستورية تحت مسميات متعددة لحرفها عن مهامها وهدفها
الرئيس الأسد: معركة إدلب هدفها مكافحة الإرهاب الذي يهدد أمن وسلامة السوريين والقضاء عليه أولوية بالنسبة لسوريا
اتحاد الشركات المشغلة لحقل لفيتان البحري قبالة سواحل حيفا في فلسطين المحتلة يعلن بدء ضخ الغاز منه
دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى: ما يزيد عن 29 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2019
مصادر يمنية: الجيش اليمني واللجان الشعبية يسقطون طائرة تجسسية لتحالف العدوان في أجواء الدريهمي بمحافظة الحديدة
وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني: إجراءات واشنطن هي السبب الأساسي للظروف المتوترة جداً في الاتفاق النووي
الرئيس ترامب يشيد بـ "تنسيق ممتاز" مع موسكو أتاح للأمن الروسي إحباط اعتداء إرهابي في سان بطرسبورغ
كيم جونغ أون تعليقاً على المفاوضات النووية المتعثرة مع واشنطن: لاتخاذ إجراءات دبلوماسية وعسكرية مضادة لحماية البلاد
روسيا وأوكرانيا توقعان على اتفاق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة 5 سنوات مع اقتراب انتهاء العقد الحالي
شركة هواوي تعلن أن مبيعاتها لعام 2019 ستبلغ 121 مليار دولار بارتفاع قرابة 18 بالمئة عن العام السابق
المحكمة الجزائية في #صنعاء تحكم على الرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى
منذ 1 ساعة
31 December، 2019
التعليقات
ذات صلة
2019 عام التحديات .. اقتصاد لبنان في عام بين التفاؤل والسير نحو الانحدار
مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الثلاثاء في 31-12-2019
الاحزاب العربية:العدوان الأميركي على حزب الله العراق إرهاب دولة منظم
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}