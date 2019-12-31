الاحزاب العربية:العدوان الأميركي على حزب الله العراق إرهاب دولة منظم

نددت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية في بيان، ب”العدوان الأميركي على كتائب الحشد الشعبي على الحدود السورية – العراقية”.

وإعتبر الأمين العام للمؤتمر قاسم صالح ان “ليس مستغربا العدوان الغاشم، الذي شنته الطائرات الأميركية مستهدفة كتائب “حزب الله” التابع للحشد الشعبي أحد فصائل القوات العسكرية العراقية”.

ورأى ان “هذا العدوان الآثم يشكل انتهاكا فاضحا للسيادة العراقية واستهدافا لشعب العراق المقاوم، لإعادة الفوضى وضرب الاستقرار وإحياء مشاريع التقسيم والفدرلة التي سعى (بول) بريمر الى تكريسها بعد الاحتلال الأميركي للعراق لضمان السيطرة على ثروات العراق ونفطه”.

ولفت الى ان “هذا الامر يحصل الآن في شمال سوريا حيث تسيطر قوات الاحتلال الأميركية على حقول النفط السورية، ما يشكل عدوانا على سوريا وخرقا للقانون الدولي. وشدد على ان “مواجهة هذه القوات وطردها من الاراضي السورية والعراقية، واجب قومي”. ودعا إلى “الوقوف مع الشعب العراقي حفاظا على وحدة العراق وأمنه واستقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام