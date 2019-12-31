اللواء عثمان اطلق الدوريات الامنية : مهمتنا السهر على أمن الناس وخدمة الوطن والمواطنين

توجه المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، خلال اشرافه على اطلاق الدوريات الامنية بمناسبة ليلة رأس السنة في ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن – ضبيه، الى رجال قوى الامن الداخلي قائلا: “لقد أثبتم كالعادة جدارتكم في تحمل المسؤوليات وكفاءتكم في الأداء، والتزامكم بالأوامر والقانون”.

اضاف “مسؤولياتكم كبيرة وأنتم أهل لها، استمروا بهذه الروحية، ونحن إلى جانبكم دائما للدفاع عن حقوقكم وحقوق عائلاتكم، في ظل الأوضاع الإقتصادية التي يمر بها وطننا”.

وقال:”اليوم مهمتنا السهر على أمن الناس، فمن حقهم أن يحتفلوا بالأعياد، كما انه من حقهم التعبير عن الرأي، ومسؤولياتنا واحدة في جميع الظروف، وواجبنا خدمة الوطن والمواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام