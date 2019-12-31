بومبيو يحذر القادة العراقيين من أن واشنطن ستحمي مواطنيها بعد اقتحام سفارتها في بغداد

حذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو القادة العراقيين من أن الولايات المتحدة مستعدة “لحماية” الأميركيين و”الدفاع” عنهم، بعد اقتحام حشد من متظاهرين غاضبين السفارة الأميركية في بغداد.

وفي محادثات هاتفية مع بومبيو، أكد كل من رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي والرئيس برهم صالح لـ”وزير الخارجية أنهما يأخذان مسؤوليتهما على محمل الجد وسيضمنان سلامة وأمن الموظفين الأميركيين والممتلكات الأميركية”، وفق ما أفادت الخارجية الأميركية في بيان.

وذكر البيان أن بومبيو “حذر بوضوح من أن الولايات المتحدة ستحمي وتدافع عن مواطنيها الموجودين هناك لدعم عراق سيد ومستقل”،بحسب تعبيره.

المصدر: وكالات