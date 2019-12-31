الدفاع الروسية: رصدنا 24 خرقا لنظام وقف العمليات بسوريا خلال الـ 24 ساعة الاخيرة

أفادت وزارة الدفاع الروسية أن “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية بسوريا، رصد خلال الـ24 ساعة الأخير،ة 24 خرقا لنظام وقف العمليات العسكرية”.

ولفتت الوزارة الى ان “هذه الخروقات وقعت في المحافظات التالية: إدلب (10) واللاذقية (8) وحلب (4) وحماه (2)، بينما رصد الجانب التركي 19 خرقا، وذلك في المحافظات التالية: إدلب (7) وحماه (6) واللاذقية (3) وحلب (3)”.

ومن جهة أخرى، قالت الوزارة إن “المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة رصد تحركات اللاجئين خلال الـ 24 ساعة الماضية”، وتابعت “نفذ المركز عملية إنسانية واحدة حيث تم خلالها إيصال 400 سلة غذائية بلغ إجمالي وزنها حوالي 1.94 طن إلى سكان مدينة الطبقة بريف الرقة”.

المصدر: سبوتنيك