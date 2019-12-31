“حركة حق” استنكرت العدوان الأميركي على العراق وسيادته

استنكرت حركة الحريات والديمقراطية (حق) البحرينية المعارضة العدوان الأمريكي على العراق وسيادته.

وقالت حق إن “العدوان الأمريكي على مواقع تابعة للحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقي يأتي ليبرهن مدى العنجهية الأمريكية ويكشف بدون لبس الدور الخبيث الذي تقوم به الإدارة الأمريكية لزعزعت استقرار العراق وضرب قواه الفاعلة وقدراته الرادعة بغية سلبه القوة و الإستقلال واعادته للهيمنة الإمبريالية”.

واضافت حق أن “هذا الاعتداء السافر والذي راح ضحيته عشرات الشهداء يستدعي موقفا وطنيا حازما من العراقيين جميعا ويستلزم موقفا موحدا رافضا للعدوان وللتدخلات الأمريكية وذلك لتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وامنه واستقراره ووحدته خصوصا في الوقت الذي يتعرض فيه العراق لمؤامرة سياسية تستهدف وحدته واستقلاله واستقراره”.

من جهة ثانية، أشارت حق الى “الموقف المخزي للسلطات في البحرين والتي أيدت العدوان عبر وزارة خارجيتها”، وأكدت أن “الموقف الرسمي للبحرين لا يمثل شعب البحرين وانما يمثل سلطات النظام الخليفي الخائن للأمة والمستهين بالدماء العربية و الإسلامية التي يريقها الأعداء”.

المصدر: بريد الموقع