الوفاق تستنكر الأعتداء على سيادة العراق

استنكرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في البحرين الاعتداء الآثم على سيادة العراق وقتل ابناءه من قواه الأمنية الرسمية.

واكدت الوفاق على ان”العمل العسكري ضد القوات الرسمية ( الحشد الشعبي ) مدان ومرفوض واعلنت تضامنها مع العراق حكومة وشعباً”،وقالت الوفاق ان”هذه القوات دفعت وتدفع اثماناً باهضة في حماية العراق والدفاع عنه في مواجهة الجماعات الارهابية التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة أولاً والعراق ثانياً”.

واكدت على دعمها لموقف المرجعية الرشيدة في النجف الأشرف والحكومة والشعب العراقي في الحفاظ على سيادة العراق وسلامة أراضيه.

ونوهت الوفاق الى ان ما يصدر عن النظام البحريني لا يمثل رأي البحرينيين، وقد برر هذا النظام سابقاً القصف الصهيوني لثلاث عواصم عربية وقال وزير خارجية النظام بأن من حق الكيان الصهيوني الدفاع عن نفسه بالاعتداء على سيادة الدول العربية

وقدمت الوفاق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وتمنت الشفاء للجرحى والمصابين.

المصدر: الوفاق