رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: اللجنة اوصت بعدم ​التمديد​ لشركتي ​الخليوي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
December 31 2019 - 16:32

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: اللجنة اوصت بعدم ​التمديد​ لشركتي ​الخليوي

منذ 1 ساعة 31 December، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة