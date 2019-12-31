رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: اللجنة اوصت بعدم التمديد لشركتي الخليوي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 16:32
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العراق: محتجون يقتحمون مجمع السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء في بغداد تنديداً بالعدوان على مقرات الحشد الشعبي
متظاهرون عراقيون يحرقون أبراجاً للحماية تابعة للسفارة الأميركية وينصبون خيماً ويبدأون اعتصاماً على مداخلها
الأمين العام لعصائب أهل الحق: الاعتداء على الحشد الشعبي تجاوز للسيادة العراقية ولن يمر مرور الكرام
الشيخ قيس الخزعلي: ثبت أن السفارة الأميركية هي سفارة التجسس والتآمر على العراق وإدارة مشاريع التخريب فيه
نائب وزير الخارجية السوري: الحشد الشعبي هو من أدوات الدولة العراقية ضد الإرهاب وكان ينبغي تقديم الدعم له بدل قصفه
الرئيس عون: متفائل بإمكان الخروج من الأزمة وما نفعله محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة
وزير المال ينفي توقيع مرسوم تمديد عقدي شركتي الخليوي: هذا الخبر مختلق ولا أساس له بل ان التمديد المرفوض
النائب ارسلان: رغم قناعتنا بضرورة تغيير النظام المذهبي التحاصصي لن نوافق على أي تمثيل ينتقص من حضور الدروز
الأمن العام: كارلوس غصن دخل إلى لبنان بصورة شرعية ولا توجد أية تدابير تستدعي اتخاذ إجراءات بحقه أو ملاحقته قانونياً
وزير الخارجية الصيني خلال لقائه نظيره الإيراني: إجراءات واشنطن هي السبب الأساسي للظروف المتوترة جداً في الاتفاق النووي
كيم جونغ أون تعليقاً على المفاوضات النووية المتعثرة مع واشنطن: لاتخاذ إجراءات دبلوماسية وعسكرية مضادة لحماية البلاد
روسيا وأوكرانيا توقعان على اتفاق لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا لمدة 5 سنوات مع اقتراب انتهاء العقد الحالي
شركة هواوي تعلن أن مبيعاتها لعام 2019 ستبلغ 121 مليار دولار بارتفاع قرابة 18 بالمئة عن العام السابق
رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن: اللجنة اوصت بعدم التمديد لشركتي الخليوي
منذ 1 ساعة
31 December، 2019
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