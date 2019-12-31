حركة التوحيد الإسلامي تستنكر القصف الأمريكي للأراضي العراقية

استنكرت حركة التوحيد الاسلامي في بيان لها القصف الأمريكي للأراضي العراقية أول أمس معتبرة أنه عدوان سافر من دولة محتلة بنت وجودها على القتل والمجازر وزرع الفرقة المذهبية والقومية بين شعوب منطقتنا لذلك لا بد من العمل لاخراج الاميركي من العراق بكافة السبل والوسائل.

ولفت بيان الحركة الى أن”الاضطراب وعدم الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي في المنطقة سببه الوجود الاستعماري الامريكي الذي أعمل نهباً بثروات بلادنا .

واكدت الحركة أنّ أمتنا أصبحت أكثر منعةً من أن يؤثّر عليها قصف من هنا أو هناك مشيرة الى أنّ حسم المعارك الميدانية أصاب واشنطن وحلفاءها بالذهول مما يضطر امريكا من حين لآخر لمحاولة رفع معنويات عملائها من خلال تلك الهجمات الغادرة”.

وختم البيان”نسأل الله الرحمة للشهداء العراقيين والشفاء للجرحى الذين سقطوا بالعدوان الاميركي المستمر على أمتنا”.

المصدر: حركة التوحيد الإسلامي