سلاح جو العدو: تفوقنا غير مضمون بوجود منظومات دفاع صاروخي متطورة بالشمال

قال قائد سلاح الجو في كيان العدو الإسرائيلي الجنرال عميكام نوركين إن “تفوق الطيران الإسرائيلي في أجواء المنطقة بات غير مضمون مع وصول منظومات دفاع صاروخي متطورة إلى الشمال”، وزعم أن “سلاح الجو يعمل على منع نقل أسلحة مخلة بالتوازن في المنطقة وبخاصة منظومات صاروخية تهدد إسرائيل”.

وأضاف نوركين الثلاثاء “على الجيش الإسرائيلي العمل للتأكد من جاهزيته واستعداده خلال السنوات العشر المقبلة”، محذرا من “خطورة وصول منظومات دفاع صاروخي متطورة (إس. 300) و(إس. 400) إلى سوريا”، وتابع “في المنطقة الشمالية يواجهنا نظام صاروخي متقدم وخطير”.

وأوضح نوركين “لا يوجد في مكان آخر في العالم قوة جوية تتعامل مع مثل هذه التهديدات”، واضاف “مهمتي هي المحافظة على حرية عمل الجيش والأمر يصبح أكثر صعوبة لذلك من المهم التفكير بتخطيط طويل المدى”.

المصدر: سبوتنيك