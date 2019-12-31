بيسكوف: تصرفات واشنطن تجاه خط أنابيب الغاز تتعارض مع المعايير الدولية

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الثلاثاء أن تصرفات الولايات المتحدة الاميركية تجاه خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي-2” تتعارض مع القانون الدولي ومعايير العلاقات الدولية.

وقال بيسكوف “لقد اتخذت شركة أول سيز قرارا بانتهاء الأعمال بسبب العقوبات الأميركية غير القانونية من وجهة نظرنا”، وتابع “قرار الشركة بالطبع، سيؤجل ميعاد تنفيذ المشروع، لكنه لن يعيقه”، واضاف “نأمل بأن يعمل المشروع وحتى مع حصول تأخير فالقوى اللازمة لذلك متوفرة”.

وردا على سؤال ما إذا كانت روسيا تخطط لفرض عقوبات على شركة “أول سيز”، قال بيسكوف: إن “هذه المسائل تجارية ولا يجب أن تكون علنية”.

وعن ميعاد تشغيل المشروع قال بيسكوف “لا أعتقد أن أحداً سيعلن عن الموعد في الوقت الحالي”، وتابع “لقد نشأت ظروف قاهرة موضوعية ويمكنني القول، إنها تصرفات دولة ثالثة، تتعارض مع القانون الدولي ومع معايير العلاقات التجارية الدولية وهذا يخلق مشكلات”.

المصدر: سبوتنيك