كيم جونغ أون يدعو لاتخاذ إجراءات ديبلوماسية وعسكرية مضادة

دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتخاذ “إجراءات دبلوماسية وعسكرية مضادة”، وفق ما أعلنت الثلاثاء وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، قبل ساعات من انتهاء مهلة حددتها بيونغ يانغ لواشنطن لتغيير موقفها من المحادثات النووية.

وجاءت تصريحات كيم خلال جلسة عامة لحزب العمال الحاكم وقبل ساعات من خطاب منتظر يلقيه بمناسبة رأس السنة، يتوقع أن يعلن خلاله عن “الطريق الجديد” الذي يعتزم سلوكه مع انتهاء تلك المهلة.

وفي كلمة استمرت ساعات، دعا كيم إلى اتخاذ تدابير لإعادة بناء الاقتصاد، بالإضافة إلى “إجراءات مضادة دبلوماسية وعسكرية لحماية سيادة وأمن البلاد بحزم”، كما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

المصدر: وكالات