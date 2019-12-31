اليمن: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن قصف منازل ومزارع المواطنين في محافظة الحديدة بمختلف الأسلحة واستحداث التحصينات القتالية في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر أمني بالحديدة أن “أغلب مناطق جنوب المحافظة تعرضت لقصف بقذائف الهاون وصلت إلى 36 قذيفة”، ولفت الى أن “طائرات العدوان الحربية حلقت بكثافة في أجواء المحافظة”.

وأكد المصدر “استهداف منازل المواطنين في حارة الشهداء بمديرية الحالي بأربعة صواريخ كاتيوشا من قبل قوى العدوان”، وأشار إلى أن “جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان استحدثت تحصينات جديدة في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه”.

وأفاد المصدر أن “قوى العدوان قصفت بأربع قذائف هاون مديرية حيس وبثمان قذائف مدفعية شمال شرق قرية الشعب وشمال قرية مغاري بمديرية حيس”.

وذكر المصدر أن “قوى العدوان قصفت مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 35 صاروخ كاتيوشا وقذيفة هاون ومشطت بالعيارات الرشاشة بشكل مكثف ، كما قصفت بثماني قذائف هاون قرية الشجن وبتسع قذائف هاون شمال قرية الدحفش في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة”.

المصدر: موقع انصار الله