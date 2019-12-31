فرار جنود اميركيين من مدخل السفارة الاميركية في بغداد بعد دخول المتظاهرين الى احدى باحات السفارة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 13:26

فرار جنود اميركيين من مدخل السفارة الاميركية في بغداد بعد دخول المتظاهرين الى احدى باحات السفارة

منذ 1 ساعة 31 December، 2019
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