إجلاء السفير الأميركي وموظفي السفارة في بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 11:50

إجلاء السفير الأميركي وموظفي السفارة في بغداد

منذ 14 mins 31 December، 2019
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