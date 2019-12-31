السفارة الاميركية تخلي أبراج المراقبة من العسكريين وتناشد الحكومة العراقية التدخل لحماية السفارة – موقع قناة المنار – لبنان
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December 31 2019 - 11:50

السفارة الاميركية تخلي أبراج المراقبة من العسكريين وتناشد الحكومة العراقية التدخل لحماية السفارة

منذ 43 mins 31 December، 2019
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